誤信假援交老梗 男子被詐15萬

張男在LINE上遇到「依依」主動搭訕，並表示有兼職援交，令張男誤入陷阱。(林郁平翻攝)

張男事後又被自稱是「豹哥」的男子恐嚇，害他心生畏懼。(林郁平翻攝)

北市1名45歲張姓男子，日前在通訊軟體LINE上，遇到一名暱稱為「依依」的陌生女子主動加好友搭訕，雙方閒聊幾天後，約定以2小時3000元代價援交，過夜則是1晚6000元。但「依依」表示擔心張男是警察，要求他先提供保證金，張男依約到超商買了5萬元遊戲點數並拍照傳給對方後，「依依」又說還需要6000元點數的安全金，不斷找了許多藉口推託避不見面。

幾天後，張男接到一名自稱「豹哥」的來電，對方恐嚇如果不繼續買點數給「依依」，就要放火燒了他家，張男擔心豹哥找上門來，依照指示買了4萬5000元的遊戲點數，最後對方又獅子大開口，要求張男再買一筆20萬元的遊戲點數，否則不會放過他，張男趕緊至派出所求救，才驚覺原來是場騙局，自己誤入了假援交的陷阱，前後共痛失15萬元。

165反詐騙諮詢專線統計分析，發現今年4月24日至5月7日，共發生80起色情應召詐財案件，詐騙手法都是由專人在網路社群與通訊軟體貼上美女、帥哥照片，要求加LINE聊天，等被害人加入後，再由另名歹徒偽裝成美女主動表示有兼職援交，待雙方談妥價格後，再要求先購買Gash、MyCard等遊戲點數避免警方查緝，等到被害人不願意再購買遊戲點數時，還有可能接到疑似黑道分子的恐嚇電話，呼籲民眾應提高警覺慎防被騙，此外，遊戲點數已經成為犯罪集團進行詐騙的金流管道，切勿聽信要求前往購買遊戲點數，如有任何詐騙相關的問題，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

(中時)