傷痕仍難癒合 印尼血腥排華暴動走過19年

1998年5月爆發的印尼排華事件，是華裔至今仍難以癒合的痛。圖為暴動後慘不忍睹的場面。（圖/美聯社）

對於常駐或在印尼出生長大的華人來說，1998年的排華暴動，是心底最不願想起的痛苦回憶。十九年前的今天，在雅加達、梭羅和棉蘭等華人聚集區爆發了嚴重的排華暴動，持續近3至4日的暴動，不僅造成大量華人社區財產受損，據國際組織統計，有超過千人以上遭到殺害，更有不計其數的婦女遭到汙辱，造成眾多家庭因此破碎。

在1997年亞洲金融風暴後，掃到颱風尾的印尼，開始出現有心人士刻意煽動和挑起族群衝突，隨著怒氣和衝突不斷升級，加上當時的蘇哈托（Suharto）政府冷眼旁觀，造成一場有計劃的暴動迅速蔓延。1998年5月13日，從首都雅加達開始，一連串暴動和官方的冷漠態度，造成上千間建築和商店遭縱火搶劫、千餘人遭當街殺害，更有眾多婦女和幼兒遭到暴民汙辱或強暴。在《紐約時報》（New York Times）和耶穌會桑迪亞萬神父率先向國際曝光後，立刻引起全球華人的憤怒，串連台灣、大陸、香港、美加、紐澳等地向印尼施壓，大批華裔湧入機場向外逃亡。最終在國際輿論壓力下，總統蘇哈托宣佈下台、繼任的哈比比（Bacharuddin Jusuf Habibie）平息了暴動。

1998年大規模的排華暴動，部份暴民闖入店家搶奪貨物。（圖/美聯社）

排華暴動造成數千房屋商店遭到焚燒破壞，無奈只能徒手復原的居民。（圖/美聯社）

丈夫是印尼華人、長年旅居印尼的資深藝人白嘉莉，日前接受中央社專訪時表示，她與先生對當年的排華暴動仍心有餘悸，當時暴民闖入先生黃雙安的公司大樓社區，闖入附近的高級飯店進行搶劫，在暴徒轉移目標之際，數十名公司的當地員工擋在大樓入口，向暴徒表示這是自己的地盤，才因此逃過一劫。

排華暴行造成千餘名印尼華裔民眾死亡，大火讓其中一處現場慘不忍睹。「圖片已經馬賽克處理。」（圖/美聯社）

1998年印尼排華時，被暴民燒毀的華人商店。（圖/美聯社）

雖然19年過去了，但每當對立氣氛再起時，都會讓印尼華人感到擔憂害怕。從雅加達市長鐘萬學（“Ahok” Basuki Tjahaja Purnama）遭指控褻瀆可蘭經起，印尼輿論再度掀起排華和族群對立的言論；不少華裔居民在媒體受訪時，都表示自己每當遇到抗議阿學遊行時，都會刻意繞路，避免造成不必要的誤會和衝突；而多數的華裔居民仍對政府抱持希望，認為佐科威（Joko Widodo）政府一定會避免排華事件再起，否則衝突再起、勢必讓印尼社會再次面臨崩解。

1998年5月，在印尼爆發大規模排華運動不久，泰國華人社群也發起聲援抗議活動。（圖/美聯社）

被外界認為，是1998年排華暴動幕後推手的印尼前強人總統蘇哈托。（圖/美聯社）

但就在眾人都期望對立盡早平息之際，卻傳出領導抗議運動的伊斯蘭強硬派領袖納席爾（Bachtiar Nasir）日前接受專訪時，竟表示他的下一步「改革」將是印尼的華裔族群。他認為人口僅不足5%的華裔，卻掌握全國大部份財富，讓社會長期呈現不公平的現象，更直指中國大陸近年來大舉投資，實際上本地印尼民眾根本沒有享受到好處。他們的下一步，將奪回經濟主權並消滅不平等的現狀，並保護這個國家不被賣給外國勢力，尤其是中國大陸，也再次讓外界對印尼感到憂慮，擔心此言一出，恐再加深對華裔族群的誤解和仇恨，一不小心將引火上身。

繼任蘇哈托的印尼總統哈比比。（圖/美聯社）

1998年印尼排華暴動紀錄片。

除了冀望政府外，當地僑領或名人也呼籲，華裔族群（無論是當地或來自海外）因保持在各方面低調，切勿過於炫富、囂張讓當地人眼紅。白嘉莉也認為，華人在海外落腳生根，除了平常出入不要炫富外，更要懂得敦親睦鄰，幫助當地弱勢民眾，才能避免憾事重演。

(中時電子報)