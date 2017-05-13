高雄國際旅展19日登場 推出快閃行銷

2017高雄市旅行公會國際旅展19日將登場，旅行公會13日在高雄巨蛋廣場舉辦快閃行銷旅展活動。（呂素麗攝）

2017高雄市旅行公會國際旅展19日將登場，旅行公會13日在高雄巨蛋廣場舉辦快閃行銷旅展活動，3名ShowGirl化身性感空姐宣傳，相當吸睛。（呂素麗攝）

2017高雄市旅行公會國際旅展19日將登場，旅行公會13日在高雄巨蛋廣場舉辦快閃行銷旅展，並贈送民眾康乃馨。（呂素麗攝）

2017高雄市旅行公會國際旅展19日至22日在高雄展覽場舉行，主辦的旅行公會13日在高雄巨蛋廣場及大遠百前，舉辦快閃行銷旅展活動，3名ShowGirl化身性感空姐，分別拉著貼有旅展海報的名牌行李箱RIMOWA快閃宣傳，相當吸睛。

適逢母親節前夕，她們也沿街分送媽媽康乃馨、旅展免費入場券及50元折價券等，邀請媽媽們來看旅展，搶購便宜的飯店餐券、住宿券及優惠旅遊行程。

旅展有358家、800格攤位參展，業者紛紛祭出旅展限定超低價搶客。

為炒熱旅展買氣，旅行公會也祭出現場消費滿萬元抽名牌RIMOWA行李箱活動，每天現場送出3個名牌RIMOWA行李箱，共12個，摸彩券投入後累計抽獎，愈早投入摸彩箱，中獎機會愈高

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旅展期間推出很多優惠價格及方案相關訊息，歡迎民眾上2017高雄市旅行公會國際旅展官網活動訊息查閱。

(中時)