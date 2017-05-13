富邦新洋投已牛棚 葉君璋：感覺滿棒的

麥葛雷格去年曾效力韓職，今年來台加盟富邦。(資料照 圖/截自網路)

富邦悍將找來新洋投麥葛雷格（Scott McGregor），日前已經抵台，總教練葉君璋表示，目前已經有進行牛棚，看起來還滿棒的，跟影片中一樣，不過真正狀況還不知道，下周三會二軍有自辦比賽，會讓他上場。

麥葛雷格去年球季效力韓職耐克森英雄隊，出賽14場，自責分率5.20，投出61次三振和20次保送，拿下6勝3負，球速最快可以來到150公里，均速則約148公里。

葉君璋說，目前主要還是要看一軍3位洋投的狀況，如果沒有太大的狀況，就部會急著更換投手，下周三會讓他在二軍自辦賽出賽，觀察他的狀況；富邦悍將開季至今，除了羅力表現穩定外，神盾與力猛目前自責分率分別是6.59、6.75，狀況平平。

至於內野手林威廷，近期14打數僅1安打，在日前下放二軍，葉君璋指出，因為目前林威廷的狀況不好，似乎也影響到他的信心，所以讓他下放二軍休息一下。

(中時電子報)