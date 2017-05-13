富邦新洋投已牛棚 葉君璋：感覺滿棒的
富邦悍將找來新洋投麥葛雷格（Scott McGregor），日前已經抵台，總教練葉君璋表示，目前已經有進行牛棚，看起來還滿棒的，跟影片中一樣，不過真正狀況還不知道，下周三會二軍有自辦比賽，會讓他上場。
麥葛雷格去年球季效力韓職耐克森英雄隊，出賽14場，自責分率5.20，投出61次三振和20次保送，拿下6勝3負，球速最快可以來到150公里，均速則約148公里。
葉君璋說，目前主要還是要看一軍3位洋投的狀況，如果沒有太大的狀況，就部會急著更換投手，下周三會讓他在二軍自辦賽出賽，觀察他的狀況；富邦悍將開季至今，除了羅力表現穩定外，神盾與力猛目前自責分率分別是6.59、6.75，狀況平平。
至於內野手林威廷，近期14打數僅1安打，在日前下放二軍，葉君璋指出，因為目前林威廷的狀況不好，似乎也影響到他的信心，所以讓他下放二軍休息一下。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。