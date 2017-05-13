小燈泡母與凶嫌律師 對判決均無意見
內湖女童「小燈泡」命案，昨(12)日一審宣判，王姓凶嫌因患有思覺失調症，被依兩公約判處無期徒刑。死者母親王婉諭，今(13)日以司改國是會議籌備委員身分出席第一分組增開會議，在王薇君陪同下，對判決結果無意見。同樣出席國是會的王姓凶嫌辯護律師黃致豪則說，因還沒有看到判決，無法評論，但兩公約是國內法。
王婉諭上午抵達司法院三樓會議室的會場，由同為犯罪受害人家屬的「兒童權益促進協會」理事長王薇君陪同，神情略顯憔悴的王婉諭，不願發表意見。王薇君則向媒體記者說，她能理解王婉諭心裡的痛，希望大家讓家屬保有個人的空間。王薇君還說，她聽到判決結果後，「氣了一整夜」，有太多想罵的事情，認為判決沒有道理。
黃致豪則在會議結束後表示，他是來開司改國是會議，與小燈泡案無關，目前還沒看到判決書，無法做任何評論，但黃強調，兩公約是台灣的國內法，判決結果也說不上滿意或不滿意。
(中時)
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