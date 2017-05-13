雲嘉南區就博會 義美應徵人龍長到沒盡頭
勞動部「雲嘉南區就業博覽會」今天在雲林科技大學熱鬧登場，65家廠商釋出逾3500個職缺，最熱門的是正在斗六工業區建廠中的義美食品公司，面試隊伍長到看不到盡頭。
這次提供的職缺雖然不少是高薪的中高階工作，但對多數求職者看得到、吃不到，還是腳踏實地尋找合適自己的職缺。
義美食品公司去年底在斗六建廠，目前仍施工中，但已經開始徵求儲備員工，前提是必須到南崁總部實習一年，求職者仍趨之若鶩。
義美這次徵求行政、倉管、勞安、技術員等200個職缺，月薪25K至40K，求職者共同心聲都是「大公司」、「福利好」。
勞動部政務次長廖蕙芳、署長林秋桂、副署長施貞仰、雲嘉南分署長柯呈枋、雲林縣長李進勇、雲科大校長楊能舒都出席今天開幕典禮。
(中時)
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