女子喊救命讓警消傻眼？原來是鸚鵡學舌喊到燒聲

圖非當事鸚鵡。(資料照)

「救命啊！」新竹市警、消日前獲報疑有女子在街上大聲呼救，狀似有重大刑案發生，趕緊前往查看，不料到場後沒發現半個女子，反而看到1隻喊到「燒聲」的鸚鵡，站在主人肩上遛鳥，讓警消無奈又傻眼。

警方表示，由於到場時沒有發現可疑女子喊救命，一度在周邊搜尋，眾人都豎起耳朵注意有沒有呼救聲，好不容易在附近街頭，聽到一陣可疑叫聲，但卻沒有看到女子，走近一看才發現是調皮鸚鵡搞得鬼。

鸚鵡飼主滿臉無辜向警方表示，他的寵物鸚鵡就是愛學人叫，也不知道從哪學來的奇怪叫聲，今天出門遛鳥時還滿街叫，他也奈何不了牠。

警方指出，當天接到民眾報案，指稱有女子發出聲嘶力竭的喊叫聲，乍聽之下像是在喊救命，警方不敢掉以輕心，趕緊動員大批人力到場處理，消防局也出動救護車前往，只是到場後遍尋不著，後來才證實是鸚鵡亂叫的烏龍案。

報案人也紅著臉向警方道歉，指他真的在家聽到可疑喊叫聲，第一時間以為有女子遇害，才趕緊打電話報案，幸好是虛驚一場。

由於此案是鸚鵡搞烏龍，警方也莫可奈何，只好再三向飼主告誡，要盡量避免鸚鵡在街上亂喊叫，以免再發生民眾誤會的狀況。

(中時)