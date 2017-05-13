把關端午節食材 竹市衛生局赴傳統市場抽驗
端午節將至，新竹市衛生局針對民眾包粽子常用到的相關食材，從4月起便到各傳統市場抽查，共計抽驗35項，檢驗結果全數合格。
衛生局表示，抽驗端午節應景食品包括粽子、蝦米、菜脯、粽葉、金針、香菇等計35件，檢驗項目為防腐劑（已二烯酸、苯甲酸、去水醋酸、水楊酸、對羥苯甲酸）、漂白劑（二氧化硫）、甲醛，檢驗結果全數合格，抽驗名單公布於衛生局網站。
衛生局另抽驗校園午餐45件，檢驗項目為衛生標準（大腸桿菌、大腸桿菌群）、漂白劑（過氧化氫），檢驗結果均與規定相符。
(中時)
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