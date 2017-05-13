北韓外交官員：若條件成熟 可與川普政府對話

北韓最高領導人金正恩。（圖/新華社資料照）

現階段朝鮮半島局勢雖仍持續緊張，但美國與北韓劍拔弩張的情況，將可望逐漸緩和。繼先前美國總統川普表示，若時間對的話，願與北韓領袖金正恩見面；而北韓副代表、外務省美大局局長崔善姬今（13）日在北京轉機時，她則正面回應，若條件成熟，就會跟川普政府對話。

儘管過去川普對北韓言詞強硬，但近來他在接受《彭博社》（Bloomberg）專訪時，卻語出驚人地說道，若情況適當，他一定要見金正恩一面，更稱自己很榮幸這麼做，言談之中似乎有意減少朝鮮半島的軍事緊張，引發諸多討論。

而剛在挪威奧斯陸結束與美國前官員會晤的北韓外交官員崔善姬，今從北京轉機回平壤的途中，接受《鳳凰衛視》記者的提問，其中被問及是否有機會與川普政府會談一事，她則回應，若條件成熟，就會跟川普政府對話。

此外，記者也向崔善姬問道，是否會放棄核武，她則笑而不答；記者又問南韓新總統文在寅已經就任，是否有進行對話的準備？崔僅表示，「再等等看。」

(中時電子報)