五人制足球首創U20亞洲盃 中華隊今出征

中華U20五人制代表隊準備出征泰國亞洲盃。（李弘斌攝）

亞足聯（AFC）今年首度針對五人制足球舉辦U20亞洲盃，中華隊由2004年世界盃五人制國腳朱家葦擔任總教練，於13日銜命出征泰國。中華足協也宣布與中華五人制足協成立推動平台，希望未來推動五人制更加順暢。

中華五人制足協祕書長張兆祿表示，五人制推動平台成立後，未來與中華足協的合作「無上限」，雙方原本已有分工，代表隊的選拔與組成仍尊重足協職權，但包括國內舉辦比賽與基層推動方面，藉由平台可有很多合作可能。中華足協目前舉辦的年度五人制足賽包括體育署盃與協會盃，五人制聯賽則已停了一陣子。

本次U20五人制代表隊則以國內五人制足球強校，民雄農工為班底，尤在民雄農工擔任專任教練的朱家葦執掌兵符，也有賴明輝、林志紘、黃泰翔、林哲瑋等4名效力於中國千色花俱樂部的旅外好手助陣，希望在泰國踢出佳績。

(中時電子報)