觀天象也看面相！李富城：蔡英文印堂有黑斑

李富城在臉書表示，蔡英文印堂有青暗色的黑斑。（圖／本報資料照片）

氣象專家李富城12日在臉書表示，最近蔡英文印堂上老是有塊青暗色的黑斑，而為何這段時間才會有？他也不太了解。

李富城說，自古，善於觀天象者必然會看面像（相）。從電視上看，蔡英文選前跟選後的面像有着很大的差別。

李富城表示，過去電視看見蔡英文印堂油亮，現在所見，印堂上老是有塊青暗色的黑斑，但也許攝影角度所致。不過李富城說，為何這段時間才會有，他也不太了解。

網友表示，「德不配位，硬坐大位，不為國正，不為民謀，該當如此！」也有網友說，「蔡英文在TIME上亞洲版的照片，已經有暗灰色了」。

(中時電子報)