松田聖子驚傳母女徹底決裂 拒絕祝福女兒婚禮
55歲松田聖子與前夫神田正輝所生30歲女兒神田沙也加，上月宣布閃嫁交往8個月男星村田充，不過沙也加宣布婚事的合照中只見父親不見母松田聖子身影，加上本周夏威夷婚宴上，松田聖子亦缺席的種種跡象，引來母女決裂傳聞。
松田聖子與女兒沙也加母女關係一向不好，沙也加曾離家出走，2年前推出著作《Dollygirl》回憶自己人生，也完全沒提到母親聖子，有傳沙也加與男友交往，也只和父親報告，因為松田聖子雖然感情世界萬分精彩，卻強烈反對女兒和男性交往，令人覺得不可思議，讓沙也加也不想跟母親報告婚事。
如今沙也加本週在夏威夷舉行婚禮，也只有父親出席，不見松田聖子身影，加上相較於神田正輝大方談及女兒結婚，松田聖子昨日赴電台錄音，則是在工作人員護駕下，避開記者，似乎不願祝福女兒婚事，都令母女決裂傳聞越演越烈。盛傳沙也加也將在本月脫離母親開設的經紀公司。
另外，沙也加今日在部落格公開婚禮照片，透露手上拿的白色百合捧花是丈夫所選，象徵純潔，更自爆當丈夫送上捧花與許下諾言時，讓她不禁感動落淚。
(中時電子報)
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