龍舟競賽屏東東港河堤開跑 縣長開光點睛
東港黑鮪魚文化觀光季系列的2017屏東縣端午龍舟競賽，13日上午於東港溪河畔舉行開光點睛儀式，依循傳統由東港東隆宮主祀，由屏東縣長潘孟安擔任主祭官，祈求29至30日的龍舟競賽順利開典，並邀請大家來觀賞龍舟賽及黑鮪魚系列觀光季。
昨上午8時東隆宮出動吹班、內司、班頭及轎班，迎請溫府千歲正金身到東港溪堤防，也就是龍舟競賽場地坐鎮，並請道士團進行起鼓、請神、調營、敕鏡及祭船等儀式。
除主祭潘孟安，教育處長王慧蘭、東港鎮長徐志雄、東港鎮代會主席陳春朝等擔任陪祭官，透過祭典的道長引導下，右手執筆、左手持開光鏡分別在每艘龍舟額頭、眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、龍身、龍尾等10個位置點上朱砂，祈求龍舟賽事圓滿平安，並在開光儀式後拋灑平安糖，將平安喜氣與現場民眾分享。
潘孟安說，一年一度的端午龍舟賽，已成為東港黑鮪魚文化觀光季的一環，不但為傳統文化結合觀光，也讓民眾在端午連假有個過節好去處，且今年龍舟競賽總獎金高達100多萬元，歡迎各路好手前來踢館。活動詳情及報名方式可至東港鎮公所網站查詢。
(中時)
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