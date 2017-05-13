MLB》基特馬林魚老闆夢碎？ 美媒說…

基特當馬林魚隊老闆心願恐生變。(美聯社資料照)

先前傳出洋基傳奇球星基特(Derek Jeter )與和前佛州州長傑布布希(Jeb Bush)合夥團隊有望買下馬林魚隊，如今半途殺出程咬金，大聯盟近日要求競標團隊提出資金證明，將有利於前共和黨總統參選人拉穆尼(Mitt Romney)的兒子泰格拉穆尼(Tagg Romney)所屬團隊，基特成為馬林魚老闆夢恐生變。

據《紐約郵報》(New York Post)報導，基特與拉穆尼兩大集團都被要求提出資金證明，基特-布希團隊提出的價碼落在13億美元(約新台幣391億)，原計畫籌資9億現金，其餘向花旗集團周轉。

據內部消息指出，大聯盟為確保球隊新老闆能在不受負債情況下，具有穩定營運球團能力，近幾周將現金持有金額提高5億，希望接手的團隊更有餘裕讓球隊運作，尤其馬林魚隊又處在負債4億階段，然而此舉恐怕將成為壓倒基特-布希團隊的最後一根稻草。

不過另有消息指出，大聯盟要求金額並未更動，「馬林魚是賠錢貨，基特-布希只是被勸退。」儘管上周布希相當有把握會買下馬林魚隊。有父親作為強大後盾的拉穆尼團隊則開出11億價碼，相形之下比基特團隊有更充裕資金。

(中時電子報)