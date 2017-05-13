曾國城掏腰包50朵康乃馨 陪過母親節

曾國城當一日店長。（傑星傳播提供）

曾國城送康乃馨。（傑星傳播提供）

曾國城在母親節前夕，為自己的副業「曾拌麵」在台北新光三越新駐點擔任一日店長，超過五百位粉絲擠爆現場，他不僅親自下麵煮給粉絲吃，更應景準備五十朵康乃馨，祝福所有媽媽們母親節快樂，呼籲粉絲「煮一碗麵給媽媽吃」。

曾國城擔任店長超專業，每種口味一一介紹，驕傲地說「在台灣沒有人沒吃過曾拌麵」，沒想到立刻被吐槽，他反問「怎麼可能，你是剛被放出來嗎」？一問之下原來是剛當完兵的男粉絲，他立刻下麵招待說「你吃過就知道為什麼缺貨了」。

曾拌麵與去年研發的曾粉總共八種口味，其中麻辣肉燥米粉選用麻辣鍋底作為醬料，粉絲試吃過後問「可以加鴨血嗎」？讓他直呼超有創意。「曾粉」是曾國城為了愛吃米粉的老婆特地研發的，愛妻出名的他，今年剛帶老婆到澳門渡假，慶祝結婚紀念日與母親節。

準備了什麼給媽媽跟岳母？主持、舞台劇、曾拌麵多頭燒的他表示，已經準備好帶媽媽和岳母大吃一頓，家人好好的聚餐，聊家常，多陪陪媽媽，就是最好的母親節禮物。

曾國城在粉絲專頁舉辦「城城愛媽咪」活動，超過百位粉絲上傳與媽媽合照參加抽獎，他抽出八位贈送自傲的曾拌麵與曾粉，其中一位得獎者就在現場，驚喜得合不攏嘴。曾拌麵接下來除了將成立官網，更準備開實體店面，他表示未來要將研發曾拌麵的食味鮮本舖，發展成美食的代名詞。

(中時)