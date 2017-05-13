兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走

「金廈旅遊節」的兩岸導遊參加「中華好導遊．共釀一罈酒」的活動。（李金生攝）

金門天震堂醒獅團為「中華好導遊．共釀一罈酒」活動帶來熱鬧氣氛。（李金生攝）

金酒董事長黃景舜（中）親自封存兩岸導遊共釀的美酒。（李金生攝）

金門副縣長吳成典（前右）為兩岸導遊共釀的酒貼上名家題字。（李金生攝）

2017海峽兩岸（金廈）健步旅遊活動在翟山坑道口登場。（李金生攝）

廈門鄉親在涼風細雨中，開心走過古崗聚落。（李金生攝）

小朋友也在媽媽陪伴下參加健走，度過不一樣的母親節。（李金生攝）

參加「金廈旅遊節」的大陸遊客在金門城北門合影留念。（李金生攝）

昇恆昌在金門城北門設置服務攤位，贏得健走遊客歡迎。（李金生攝）

平日寂靜的明遺老街，一下就熱鬧起來。（李金生攝）

主辦單位在明遺老街設攤服務，為兩岸鄉親加油打氣。（李金生攝）

參加「金廈旅遊節」的兩岸近200名導遊和領隊今（13）日在金酒廣場「中華好導遊．共釀一罈酒」的活動中，激盪出兩岸旅遊界合作的新火花，也在翟山坑道口啟動的健步逗陣行，走出兩岸一家親的情感。

由廈門市政府與金門縣政府共同規畫的金廈旅遊節，是目前正在廈門市舉辦的「第13屆海峽旅遊博覽會」之延伸活動，邀請各省赴旅博會的旅遊局、旅遊業者和近200名來自大陸和港澳、台灣地區的導遊抵金參加「兩岸三地名導論劍」活動，並實地考察旅遊資源。

今日上午，兩岸導遊、領隊在金門酒廠廣場舉辦，金門副縣長吳成典、金酒董事長黃景舜出席的「中華好導遊．共釀一罈酒」活動中，相互期許以金門高粱酒的釀酒工藝和堅持卓越的工匠精神，協力打造兩岸旅遊界有如陳年美酒般，愈久愈香的合作情誼。

另做為金廈旅遊節子活動，由金門縣工策會、金門縣旅行公會、元翔（廈門）公司、廈門廈旅國際旅行社司主辦，金門縣金門城歷史風貌再生促進會協辦的2017海峽兩岸（金廈）健步旅遊活動，則在下午2時於翟山坑道口登場。

兩岸鄉親300餘人扶老攜幼，在涼風細雨中穿越古崗聚落，迤邐走過明遺老街、文台寶塔，全程約6公里，大家沿途有說有笑，開心表示真是一次不一樣的健走新體驗。

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(中時)