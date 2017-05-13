中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走

中時
兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走
「金廈旅遊節」的兩岸導遊參加「中華好導遊．共釀一罈酒」的活動。（李金生攝）
兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走
金門天震堂醒獅團為「中華好導遊．共釀一罈酒」活動帶來熱鬧氣氛。（李金生攝）
兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走
金酒董事長黃景舜（中）親自封存兩岸導遊共釀的美酒。（李金生攝）
兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走
金門副縣長吳成典（前右）為兩岸導遊共釀的酒貼上名家題字。（李金生攝）
兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走
2017海峽兩岸（金廈）健步旅遊活動在翟山坑道口登場。（李金生攝）
兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走
廈門鄉親在涼風細雨中，開心走過古崗聚落。（李金生攝）
兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走
小朋友也在媽媽陪伴下參加健走，度過不一樣的母親節。（李金生攝）
兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走
參加「金廈旅遊節」的大陸遊客在金門城北門合影留念。（李金生攝）
兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走
昇恆昌在金門城北門設置服務攤位，贏得健走遊客歡迎。（李金生攝）
兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走
平日寂靜的明遺老街，一下就熱鬧起來。（李金生攝）
兩岸導遊金門會師 一起釀酒再健走
主辦單位在明遺老街設攤服務，為兩岸鄉親加油打氣。（李金生攝）

參加「金廈旅遊節」的兩岸近200名導遊和領隊今（13）日在金酒廣場「中華好導遊．共釀一罈酒」的活動中，激盪出兩岸旅遊界合作的新火花，也在翟山坑道口啟動的健步逗陣行，走出兩岸一家親的情感。

由廈門市政府與金門縣政府共同規畫的金廈旅遊節，是目前正在廈門市舉辦的「第13屆海峽旅遊博覽會」之延伸活動，邀請各省赴旅博會的旅遊局、旅遊業者和近200名來自大陸和港澳、台灣地區的導遊抵金參加「兩岸三地名導論劍」活動，並實地考察旅遊資源。

今日上午，兩岸導遊、領隊在金門酒廠廣場舉辦，金門副縣長吳成典、金酒董事長黃景舜出席的「中華好導遊．共釀一罈酒」活動中，相互期許以金門高粱酒的釀酒工藝和堅持卓越的工匠精神，協力打造兩岸旅遊界有如陳年美酒般，愈久愈香的合作情誼。

另做為金廈旅遊節子活動，由金門縣工策會、金門縣旅行公會、元翔（廈門）公司、廈門廈旅國際旅行社司主辦，金門縣金門城歷史風貌再生促進會協辦的2017海峽兩岸（金廈）健步旅遊活動，則在下午2時於翟山坑道口登場。

兩岸鄉親300餘人扶老攜幼，在涼風細雨中穿越古崗聚落，迤邐走過明遺老街、文台寶塔，全程約6公里，大家沿途有說有笑，開心表示真是一次不一樣的健走新體驗。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)

關鍵字：金廈旅遊節金酒廣場海峽旅遊博覽會健走
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。