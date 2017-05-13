放眼天下》一帶一路 搭南北韓橋樑？
大陸14日登場的一帶一路國際合作高峰論壇，北韓也受邀參加！南北韓可能在一帶一路高峰會非正式會面！朝鮮半島危機會在北京出現戲劇性轉折嗎? 首次出席的美國卻反彈北韓出席。賴岳謙教授與湯紹成教授在中視《放眼天下》節目表示，這是美國眼紅、忌妒的心理，葡萄酸到不能再酸！
中視《放眼天下》節目本集深度探討，習近平力推一帶一路，4年有成，這場高峰論壇群聚29國元首、130多國代表。賴岳謙認為，連美國都沒有能力舉辦這麼大型的論壇！湯紹成教授表示，習近平建立與鄰為善、互惠互助的新合作模式，對過去西方強權殖民文化將是致命一擊！經濟學家馬凱則分析，習近平若能成功將歐亞大陸整合，中國大陸很有機會取代美國成為全球新霸主！至於南韓新總統文在寅上任，該先向美國或是中國大陸拜碼頭？陳一新教授認為，文在寅如同有兩個婆婆，一個管國家安全，一個主掌經濟命脈，左右都為難！
5/13《放眼天下》請到經濟學家馬凱教授 、文大政治系特聘講座教授陳一新、實踐大學副教授賴岳謙、政大國關中心教授湯紹成等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。