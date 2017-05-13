放眼天下》一帶一路 搭南北韓橋樑？

中視《放眼天下》5/13 精華搶先看

一帶一路國際合作高峰論壇將於5月14日至15日在北京召開。圖為北京國家會議中心前的「絲路金橋」。 （新華社）

大陸14日登場的一帶一路國際合作高峰論壇，北韓也受邀參加！南北韓可能在一帶一路高峰會非正式會面！朝鮮半島危機會在北京出現戲劇性轉折嗎? 首次出席的美國卻反彈北韓出席。賴岳謙教授與湯紹成教授在中視《放眼天下》節目表示，這是美國眼紅、忌妒的心理，葡萄酸到不能再酸！

中視《放眼天下》節目本集深度探討，習近平力推一帶一路，4年有成，這場高峰論壇群聚29國元首、130多國代表。賴岳謙認為，連美國都沒有能力舉辦這麼大型的論壇！湯紹成教授表示，習近平建立與鄰為善、互惠互助的新合作模式，對過去西方強權殖民文化將是致命一擊！經濟學家馬凱則分析，習近平若能成功將歐亞大陸整合，中國大陸很有機會取代美國成為全球新霸主！至於南韓新總統文在寅上任，該先向美國或是中國大陸拜碼頭？陳一新教授認為，文在寅如同有兩個婆婆，一個管國家安全，一個主掌經濟命脈，左右都為難！

5/13《放眼天下》請到經濟學家馬凱教授 、文大政治系特聘講座教授陳一新、實踐大學副教授賴岳謙、政大國關中心教授湯紹成等重量級專家學者，深入淺出剖析當前局勢。更多精彩國際時事評論，請鎖定每週六晚間十點，中視新聞台《放眼天下》。

(中時電子報)