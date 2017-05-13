方志友開球 林瑋恩報名接捕

方志友今來到富邦悍將主場開球。(周鎮宇攝)

辣媽藝人方志友，今在母親節前夕，來到新莊棒球場，為富邦悍將與中信兄弟的比賽開球，開球與富邦內野手林瑋恩搭配，雖然投球偏高，不過沒有落地，方志友說：「應該有70分的表現。」

小時候玩過樂樂棒球的方志友，今首度站到球場，她表示，棒球真的是一個很熱血的運動，所以自己小時候也很喜歡玩，第一次站上球場，平時在電視上看起來很小的球場，感覺變好大，自己好像完成了一個人生目標。

方志友(右)擔任開球嘉賓，林瑋恩(左)報名進行接捕。(周鎮宇攝)

上場開球時，方志友還與林瑋恩一同在旁邊做簡單的傳接球練習，方志有指出，感覺自己練習的時候比較好，上場開球投太歪了，好險林瑋恩有接到，至於為什麼與林瑋恩搭配，球團透露，是林瑋恩自己報名的，方志友也笑說，林瑋恩有跟自己要求抱抱，自己也答應了。

今身穿富邦限定球衣，方志友背號選擇18號，她解釋，主要是女兒的生日就在18號，所以選擇這個數字。

(中時電子報)