林奕含夫：可以遇見她 是我做了好幾輩子好事
已故作家林奕含12日舉行告別式，林奕含丈夫第一個發言，他自責自己在收到訊息時，沒有發現「她要走了」；林奕含的丈夫也說，可以遇見她，是他做了好幾輩子的好事，才能夠得到的。
三立《新台灣加油》主持人廖筱君轉述林奕含丈夫在告別式上的發言，他說自己在2013年10月8日向林奕含告白，之後兩人走在一起。過去三、四年，他們走遍了台灣數個角落，足跡甚至延伸到了國外。如今面對林奕含走上絕路，林奕含的先生無比自責。
林奕含先生說，可以遇見林奕含，是他做了好幾輩子的好事，才能夠得到的。「是你讓我愛上海洋、愛上沙灘，是你帶給我這輩子無窮的快樂，我要謝謝你」。但他先生相當自責，在林奕含最後時刻，傳訊息要他「好好保重」、「好好照顧自己」的時候，卻沒有發覺，她要走了。
林奕含先生說，他們常常討論到多重宇宙。他說，如果有一天可以在多重宇宙中，透過時光旅行，能讓他在平行事件中與她再見一面，「我死也無悔」。
林奕含先生也提到，要將林奕含的遺體放在台南她最喜歡的地方。即使未來下班不能再見到她，LINE也收不到了，還是希望能在台南跟林奕含報平安，問問她昨晚睡得好不好。
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(中時電子報)
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