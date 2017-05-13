國寶級大師劉興欽畫展　跟著大嬸婆一起憶當年

新北市客家文化園區13日舉辦「憶當年–劉興欽畫展」，透過45幅民俗畫作，展現客家惜物、敬天、好客的精神，展期即日起至9月3日。（吳堂靖翻攝）

大嬸婆回來囉！新北客家文化園區13日舉辦「憶當年–劉興欽畫展」，透過45幅搭配打油詩與幽默對白的民俗畫作，展現客家節慶、百工和鄉村日常等三大主題，跟著國寶級大師「阿欽牯」一起進入時光隧道，重溫客家風華。展期即日起至9月3日。

戴著招牌的紅色畫家帽、打上童趣圖樣的領帶，高齡84歲的「老頑童」劉興欽出席開幕典禮，本次創作以台灣民俗風情、童玩遊戲為題材，完成數百幅水墨畫，描繪農業社會客家先民的互助精神、生活型態等。劉興欽表示，期盼更多民眾透過畫作，重溫台灣的民俗風采。

展覽以３大主題相互串聯，分別為「跈著客家尞節慶」、「客家百工百業」、「古早客味濃」等系列，45幅畫作處處展現客家先民在生活中惜物、敬天、好客的精神。

身穿花布衫、性格豪邁直爽的「阿嬸婆」與頭戴瓜皮小帽、憨厚的「阿三哥」是國寶級漫畫大師劉興欽筆下最為人知的角色，陪伴老一輩度過沒有電視的童年，客家電視臺曾改編成卡通動畫播出，也讓年輕族群認識純樸的年代。

新北客家事務局長賴金河表示，客家文化園區即將邁入12周年，以「都會客家」為理念，持續推廣客家文化，期望用藝術展現客家人文的豐富樣貌，並藉劉興欽於國內外展出的經驗，將客家文化帶向國際舞臺。

(中時)