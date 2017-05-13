把樁位點當絆腳石磨平 綠議員秒讓土木系中風
走在路上，你是否看過一顆圓圓的小點突出在路面呢？這些樁點是土地測量的重要依據，沒想到居然被民進黨台北市議員顏若芳當成了絆腳石，還將它給磨平了。
台北市議員顏若芳昨天在臉書上張貼了將路上樁點給磨平的照片，還說政府常常設立了一些東西是會造成民眾受傷的，若這些設施已經完全不需要，要求全面清查移除，不要害市民連走在路上都有安全疑慮。
網友在底下告訴她「這是都市計畫樁位點」，顏若芳還回應這些點用途都不一樣，但有些已經不使用了，應該拔除，而不是一直放著，還要檢討這些樁點「是否可以換個位子，不要放在人行道中間！」但是這些點是土地測量的參考點，換了位置就失去其功效。
網友也在底下打臉顏若芳，表示這些點都是永久樁，是所有的工程都會用的，並不是單一單位使用。另外也有網友批評顏若芳是「政治凌駕專業」「議員素質一秒讓土木系中風！」，也質疑「到底是它是人民的絆腳石，還是您才是?」
(中時電子報)
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