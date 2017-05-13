驚見陌生男子在家打呼 無業男擅闖民宅休息

北市內湖一名蘇姓屋主，日前接獲房客通知，指頂樓加蓋的房間內疑似有異狀，蘇男立刻趕回查看，發現門鎖遭到破壞，房內還傳出陣陣的打呼聲，經報警處理，員警當場將熟睡中的32歲蔣姓男子逮捕。

警方調查，蔣男有多項竊盜、毒品前科，他供稱因目前沒有工作，不敢讓母親知道，所以只好每天都假裝出門上班，讓母親放心，上個月，他忽然發現自家頂樓有個小房間，於是就偷偷溜進去休息，晚上再「下班」回家，坦承已住了1個月了。

蘇姓屋主氣沖沖地表示，蔣男除了躺在床上睡覺休息，還把自家的垃圾帶到屋內丟棄，搞得屋內髒亂不堪，甚至連水塔也不放過，導致整棟樓全部住戶都飲用到髒水。

警方指出，蔣男除了必須賠償屋主屋內損壞部分及垃圾處理費用外，也必須為自己闖入他人住宅「休息」的行為負上刑責，全案訊後，依侵入住宅、毀損等罪嫌移送法辦。

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(中時)