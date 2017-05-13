林奕含父母新聲明 南檢：尊重家屬意見 儘快安排約談

林奕含父母今天再度發布聲明表示，一定會全力配合檢調。（曹婷婷翻攝）

女作家林奕含的父母親林炳煌、賴嘉芳在母親節前夕第4度發表聲明，首度宣稱「一定會全力配合檢調」；對此，台南地檢署今天指出，尊重家屬的意見及時間，將儘快安排約談，希望能夠早日釐清案情真相。

相較於林奕含雙親先前數次聲明提及「不想究責」的主張，今天的第4封聲明內容，第一次出現「一定會全力配合檢調」的字眼，此一轉折也讓檢方頗感意外。

不過，檢方表示，原本承辦此案的檢察官，已經決定將待林奕含的告別式結束後，周一再設法約談林炳煌夫妻。如今他們願意主動配合檢方調查此案，檢方一定尊重家屬的意見及時間，儘快安排約談事宜，也希望家屬能夠提供更多新的事證，以利後續的偵查作為。

檢方不諱言，林炳煌夫妻先前聲明中，曾提及林奕含被一名補教名師誘姦，甚至還指「奕含曾經告訴我們夫妻說，另外還有3位女學生跟她一樣，被同一位老師傷害。」換言之，根據林炳煌夫妻的聲明，被害者至少應有4人，但檢方目前尚未查出其他被害人的身分，此部分也需要林炳煌夫妻進一步協助提供事證或線索。

至於民代、媒體公布的林奕含網誌解密版，檢方已有所掌握，但比對迄今仍尚未發現具體犯罪事證，也希望林炳煌夫妻能夠提供更多林奕含的網誌內容或新事證，以便早日釐清案情。

(中時)