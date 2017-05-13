植物人媽媽的午餐 有濃濃的洋蔥
午餐有濃濃的洋蔥味！賴素玉的兒子車禍成了植物人，前兩年自己照顧，她說，那段時間每天精神緊繃，幾乎崩潰；陳媽媽6年多來照顧植物人丈夫無微不至，自己的腰也出了毛病，依舊無怨無悔；台東富野渡假酒店13日中午邀請14位植物人的媽媽享受佳餚，媽媽講到傷心處，潸然落淚。
家中有個植物人，是媽媽心中永遠的痛！富野集團董事長劉清郎，有感於植物人家屬無悔無怨地為所愛的家人付出一切，在母親節前夕，邀請創世台東院14位植物人的母親到富野渡假酒店享用午餐。
「母親節最想要的禮物是，聽到兒子再叫我一聲媽媽」，賴素玉媽媽的兒子16歲車禍成了植物人，前兩年她自己照顧，那時候每天精神緊繃，經濟的重擔也難以負荷，幾乎快得憂鬱症，所幸2年前送創世安養，壓力不再那麼大，終於有了笑容。
陳媽媽丈夫9年前意外成了植物人，6、7年來都由她自己照顧，每天幫丈夫洗澡、復健，照顧得無微不至，因要為抱先生，自己也得了腰疾，3年前為了照顧孫子，不得已將丈夫送到創世，她說，當時也是萬分捨不得，講到傷心處，老淚縱橫。
創世臺東院院長王玉鳳對富野渡假酒店的邀請，讓植物人家屬在母親節前夕也能感受溫馨的祝福及饗宴表示感謝。她說，目前創世台東院安養36位，到宅個案65位；創世秉持『救一個植物人，等於救一個家庭』的理念，減輕許多植物人家庭的壓力及負擔，歡迎社會大眾共同加入愛心行列。」。愛心專線：089-220848。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。