植物人媽媽的午餐，有濃濃的洋蔥

富野集團邀請植物人人家屬享用佳餚，陳媽媽傷心落淚。（莊哲權攝）

富野集團董事長劉清郎，送植物人家屬康乃馨。（莊哲權攝）

富野集團董事長劉清郎與植物人媽媽切蛋糕，歡度母親節。（莊哲權攝）

午餐有濃濃的洋蔥味！賴素玉的兒子車禍成了植物人，前兩年自己照顧，她說，那段時間每天精神緊繃，幾乎崩潰；陳媽媽6年多來照顧植物人丈夫無微不至，自己的腰也出了毛病，依舊無怨無悔；台東富野渡假酒店13日中午邀請14位植物人的媽媽享受佳餚，媽媽講到傷心處，潸然落淚。

家中有個植物人，是媽媽心中永遠的痛！富野集團董事長劉清郎，有感於植物人家屬無悔無怨地為所愛的家人付出一切，在母親節前夕，邀請創世台東院14位植物人的母親到富野渡假酒店享用午餐。

「母親節最想要的禮物是，聽到兒子再叫我一聲媽媽」，賴素玉媽媽的兒子16歲車禍成了植物人，前兩年她自己照顧，那時候每天精神緊繃，經濟的重擔也難以負荷，幾乎快得憂鬱症，所幸2年前送創世安養，壓力不再那麼大，終於有了笑容。

陳媽媽丈夫9年前意外成了植物人，6、7年來都由她自己照顧，每天幫丈夫洗澡、復健，照顧得無微不至，因要為抱先生，自己也得了腰疾，3年前為了照顧孫子，不得已將丈夫送到創世，她說，當時也是萬分捨不得，講到傷心處，老淚縱橫。

創世臺東院院長王玉鳳對富野渡假酒店的邀請，讓植物人家屬在母親節前夕也能感受溫馨的祝福及饗宴表示感謝。她說，目前創世台東院安養36位，到宅個案65位；創世秉持『救一個植物人，等於救一個家庭』的理念，減輕許多植物人家庭的壓力及負擔，歡迎社會大眾共同加入愛心行列。」。愛心專線：089-220848。

(中時)