護專女學生打工返家 遭闖紅燈男子撞死

一名在南科工作的37歲蔡姓男子，昨晚駕車返家途中，闖紅燈撞上一名就讀敏惠護專、當時正騎機車返家的19歲陳姓女騎士，陳女被撞後送醫搶救，凌晨宣告不治。警方針對肇事蔡男進行酒測，酒測值為零，訊後已移送法辦。

永康警分局指出，這起車禍發生在昨晚11時許，蔡男駕車沿台南市永康區高速公路便道，由北向南行駛至永二街時，因闖紅燈撞上機車，機車騎士19歲陳姓女學生傷重不治。

就讀敏惠護專的陳女在永康區一家飲料店打工，當時正要下班返家，騎車行經該路口，後方還跟著男友、友人 2輛機車，親友當場目睹她遭撞倒地不起的慘狀，悲痛到難以接受。

警方也對蔡男酒測，酒測值是零；警方訊後依法送辦。

(中時)