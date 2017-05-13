50年台糖報廢巡道車 熱血鐵道迷助新生

今天清晨趁著人車稀少時，睽違台糖五分車鐵道近30年的巡道車重回軌道試車。(陳朝強提供)

鐵道迷們興奮見證「阿強一號」緩緩啟動，重新行駛。(陳朝強提供)

社頭鄉福井食堂老闆陳朝強是超級鐵道迷，花費兩年斥資數十萬重新將報廢的巡道車，原汁原味復原。(陳朝強提供)

這台「阿強一號」巡道車未來聽停放在彰化社頭火車站附近福井食堂旁的停車場。(陳朝強提供)

歷經762天，報廢台糖巡道車在熱血鐵道迷手中起死回生；彰化社頭鄉鐵道迷陳朝強2年前以4萬元收購已50年歷史的巡道車，將引擎修復並更換鏽蝕破洞的油箱，13日凌晨在台糖舊鐵道上正式試車，之後將擺放在社頭火車站附近展示。

爺爺、父親都是台鐵鐵路駕駛員，陳朝強身為資深鐵道迷，在社頭火車站附近經營福井食堂，近年並積極籌設鐵道文化館，他無意間在資源回收場發現這節巡道車後，找來車體修復師詹永富和達德商工汽修科教師邱宜慶等人協助修復，回復原本樣貌。

陳朝強說，巡道車原隸屬於溪湖糖廠，50年前曾馳聘在彰化平原，專門接駁載送巡視糖廠和產區的官員，當年有「大人車」之稱，20年前故障後報廢，糖廠將之贈送埤頭鄉公所，擺在鄉托門口作為戶外公共藝術品展示，經過多年的風吹日曬，已成一堆廢鐵。

為了原汁原味還原陳朝強、邱宜慶、詹永富組成復活團隊，經拆開檢修，更換車體和內部料件，成功讓已30年未運轉的日本製三菱老柴油引擎重新運轉。凌晨重回台糖五分車軌道試車，以時速30公裡緩緩移動行駛，三個人都既激動又感動。

兩年來的修復過程備受鐵道迷關注，花費相當於一部國產新車，未來將停放在食堂旁的停車場空地展示，陳朝強也盼望有朝一日南彰化台糖舊鐵道能夠復駛，讓這台被稱為「阿強一號」的大人車，能重回真正的路線上行駛。

(中時)