吳敦義：民進黨那麼壞 一定當仁不讓
國民黨黨主席候選人、前副總統吳敦義今天（13日）到台中參加3000人的造勢大會，看到全場旗海飄揚，高中老師、前台中市長林柏榕也特別站台力挺，情緒激動不已，他說，國民黨不能再趴在地上隨人踢，一定要強起來，最後還擊鼓喊出「一輪拚過半！」民進黨那麼壞，他一定會當仁不讓。
「民進黨最怕的人是誰？就是吳敦義！」吳敦義透露，有人一語道破，誰能身負打敗民進黨的重任，他也細數擔任的職務，向支持者報告「履歷表」，南北中部都認識他，不只能越過淡水河，還能越過曾文溪，「為國民黨贏回政權，我已經準備好了！」
吳敦義說，國民黨如果沒有培育年輕人，一定會倒，5月20日將進行黨主席投票，他希望一輪過半，如果再進行二輪投票，選舉亂象還再上演，浪費資源也傷害黨的團結。
國民黨常被說成「溫良恭儉讓」，吳敦義表示，國民黨要改個性，維持傳統「溫良恭」，對民進黨不拚經濟拚鬥爭，全面執政、全面清算的凶狠殘酷，他要當仁不讓，贏回2020執政權，贏回尊嚴和光榮。
他也重炮批評，民進黨推出8年8800億前瞻基礎建設計畫，是綠色執政綁椿手法，實施的一例一休讓老闆和勞工都萬事休，蔡總統曾對勞工說，「勞工朋友是她心頭最軟的一塊肉！」有的勞工很感動，但有的聽到肉麻發抖。
這場在台中世貿舉行的挺義造勢大會，3000多人擠爆會場，林柏榕是吳敦義讀台中一中時英文老師，吳敦義說，當年他選上南投縣長，林柏榕也連任台中市長，師生同時當百里侯，看到80歲的林柏榕老師來為學生站台相挺，讓吳敦義感動到差點紅了眼眶。
此外，今天下午同時間，前行政院長郝柏村偕同前台中市長胡志強到西屯區大鵬新村，為參選國民黨黨主席的郝龍斌拉票，也向位在活動中心旁的蔣公銅像行禮致敬，與當地支持者座談，很多老榮民見到昔日長官，馬上精神抖擻的舉手敬禮。
(中時)
關鍵字：吳敦義
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