南庄繡球花盛開 慢城添浪漫氣氛

配合政府推動浪漫台3線，南庄鄉觀光產業協會結合鄉內14家店種植繡球花，今在南庄遊客服務中心廣場舉行繡球花宴，邀請銀髮族夫妻拿著花語象徵「希望、忠貞、美滿」的繡球花走紅地毯，或與家人在繡球花旁拍照，享受慢遊、慢活樂趣。

南庄鄉去年2月通過國際慢城認證，積極推廣慢城理念，南庄氣候適合種植繡球花，南庄鄉觀光產業協會輔導鄉內店家或民宿栽種的繡球花正盛開，縣府週末與客委會、南庄鄉公所、南庄觀光產業協會共同舉辦「繡球花宴」，邀請遊客到南庄賞花。

活動安排銀髮族夫妻捧繡球花束走紅地毯，重溫當年新婚時的幸福和感動，並邀請家人一同拍照留念。

客委會主委李永得表示，浪漫台3線是總統蔡英文重要政見，南庄氣候宜人，適合種植繡球花，打造浪漫台3線，花是不可或缺的元素，在南庄居民和商家努力下，第一屆繡球花節正式開幕，希望能為南庄繡球花季定調。

縣長徐耀昌表示，南庄慢城也是浪漫台3線上的亮點客庄，縣府協助地方整合各界資源，推廣在地文化、特色美食及觀光旅遊，打造苗縣成為宜居宜遊城市。

(中時)