富邦、兄弟上演投手戰 5局結束兄弟2比1領先

伍鐸今面對富邦，前5局僅被擊出2支安打失1分非自責分。(中央社資料照)

中信兄弟與富邦悍將今在新莊棒球場交手，兩隊前5局上演投手戰，都僅被擊出零星安打，中信在第2局趁著富邦投手黃亦志控球不穩，靠著適時安打，5局結束取得2比1領先。

此役首局富邦就率先開啟攻勢，趁著中信內野手接球失誤，跑上得點圈，再靠著林益全的適時安打，先馳得點。

不過第2局中信隨即展開反攻，利用富邦黃亦志控球找不到準心，投出2次四壞加上周思齊的安打攻占滿壘，王勝偉也適時敲安，攻下2分逆轉戰局。

中信洋投伍鐸前5局投完，除了首局掉分外，順利封鎖富邦打線，僅被擊出2支安打，失1分非自責分。

(中時電子報)