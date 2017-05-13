姐弟戀16年後 莉莉再談小鄭：重來還是會在一起

莉莉、小鄭相差31歲姐弟戀，當年轟動全台。(本報系資料照)

莉莉分手小鄭後再嫁庫安，依舊離婚收場。(本報系資料照)

當年49歲莉莉高調戀上18歲的小鄭，相差31歲姐弟戀轟動全台，只是最終兩人仍以分手收場。如今16年過去，65歲的莉莉日前再次接受媒體訪問，回想起昔日戀情，也表示若重來一次，還是會選擇和小鄭交往。

莉莉因為年齡與想法差距，與小鄭走上分手一途，後來再嫁小21歲泰勞庫安，還是以離婚收場，據《蘋果日報》報導，莉莉認為男友交往年紀不是問題，緣分才重要，只要彼此相愛，大家就該祝福，也透露現在還是有人想幫她介紹男友，只是她覺得一個人很自由，沒想過再交往。

莉莉也回憶起當年與小鄭那段甜蜜戀情，稱小鄭雖然沒經濟能力，但真的對她很好、也很愛她，家事都會主動處理，不用她擔心。若真的能重來一次，莉莉說：「其實小鄭真的對我很好，給我甜蜜回憶，重來還是會選擇在一起。」

至於小鄭現況？他結束與莉莉1年多的戀情後入伍當兵，目前已結婚生子，不再公開現身。

(中時電子報)