羅嘉仁積極復健 開始投變化球

羅嘉仁目前積極復健，已經開始練投變化球。（資料照 葉姵妤攝）

富邦悍將羅嘉仁，因為前年12強棒球賽，於去年1月開刀，就此展開漫長的復健期，近期羅嘉仁都隨一軍移動，上週也開始進行變化球的練習，羅嘉仁說，上週有投變速球，這一周則有練投曲球。

復健期間，隨著一軍移動，羅嘉仁指出，就是尊重教練團的安排，其實跟著一軍也不是壞事，葉總可以觀察自己狀況，自己投球上有什麼問題，也可以馬上問他。

至於能否趕上下半季付出，羅嘉仁表示，如果一個月內可以正式牛棚，那趕在下半季付出絕對沒有問題。

(中時電子報)