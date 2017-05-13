妻疑因細菌感染住加護病房 蘇嘉全缺席朝野協商

蘇嘉全夫人洪恆珠(左)疑因細菌感染住進加護病房，蘇嘉全將告假陪伴。(本報資料照片)

立法院長蘇嘉全昨天在朝野協商時缺席引發關注，今日蘇嘉全友人透露，因蘇嘉全太太住進加護病房，因此下週二立法院會由立法院副院長蔡其昌主持。幕僚則表示蘇已經請假一個星期，全心照顧妻子。

台灣今年未能收到WHA邀請函，民進黨立院黨團提議，由立院發表共同聲明抗議中國打壓，但在朝野協商時卻不見院長蘇嘉全現身。

蘇嘉全友人表示，蘇嘉全太太洪恆珠於5月5日疑似感冒，但因高燒不退隨即轉往醫學中心級醫院檢查，隨後轉進加護病房24小時監測觀察。至於病因，醫院初步判定應該是類似細菌感染，但醫師不敢大意，目前仍在加護病房持續觀察中。

洪恆珠與蘇嘉全結縭超過30年，在蘇嘉全擔任內政部長、農委會主委時，洪恆珠短短兩年間從9職等快速升為12職，引發關說疑雲。

(中時電子報)