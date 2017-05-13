黑沃咖啡搶進「世界冠軍咖啡」　推「買1送1」試水溫

驢子莊園莊主Willem Boot在黑沃咖啡總經理林佩霓（左）力邀下，今日親自到黑沃台中南區店舉辦咖啡試飲會。（圖／曾麗芳）

驢子莊園莊主Willem Boot今日到黑沃台中南區店舉辦咖啡試飲會，黑沃咖啡員工們開心迎接。（圖／曾麗芳）

黑沃主顧客搶購Finca Sophia莊園頂級咖啡豆，驢子莊園莊主Willem Boot（右）與黑沃咖啡總經理林佩霓（左）開心不已。（圖／曾麗芳）

當消費市場流行平價咖啡時，台中咖啡進口商-黑沃咖啡，看準頂級咖啡市場的消費潛力，近日自巴拿馬搶購獲得「世界冠軍」肯定的「LaMula驢子莊園」頂級咖啡豆，搶進台灣頂級咖啡市場。每磅售價1.4萬元的咖啡豆，促銷期間，黑沃咖啡不惜祭出「買1送1」試水溫，僅限量450磅。

驢子莊園莊主Willem Boot在黑沃咖啡總經理林佩霓力邀下，日前親自到黑沃咖啡台中市南區店舉辦咖啡試飲會，也在現場表演烘豆秀，吸引上百位咖啡愛好者聞風而來，爭相前來見證世界冠軍咖啡豆的風味奇蹟。

林佩霓表示，驢子莊園年產700公斤頂級咖啡豆，黑沃咖啡一口氣搶購200公斤，進口量居台灣咖啡商之冠。由於驢子莊園的頂級咖啡豆，呈現猶如花果茶般的香氣，打破消費者對咖啡的既定印象，「同時出現玫瑰、茉莉花、檸檬、荔枝、百香果等平常很熟悉的味道，並且很和諧的融入咖啡裡」，多層次的口感，令人回味無窮，已被主顧客預購一半以上。

林佩霓表示，驢子莊園是咖啡界的黑馬，在短短幾年內獲得世界咖啡界的矚目。2014年第一次參加巴拿馬堪稱「咖啡界奧林匹克BOP（Best Of Panama）」比賽，就拿下「日曬組冠軍」；2015年參加咖啡界最具公信力的「Coffee Review」，驢子莊園拿下97分、咖啡分數史上最高分紀錄，同時，也拿下當年「世界第一」。

2016年，「驢子莊園」莊主Willem Boot旗下另一莊園Finca Sophia首次亮相，即獲得「Good Food Awards冠軍」；而驢子莊園則同時榮獲咖啡組雙料冠軍，成為巴拿馬最風光的咖啡莊園。

(工商)