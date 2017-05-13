「大王」王柏融開轟領軍 猿3分領先獅

王柏融4上轟出陽春炮，一舉打破兩隊平手僵局。(本報資料照)

Lamigo桃猿上周在桃園3連勝統一獅，13日改由他們前往獅隊台南主場踢館，火力依舊凶猛，由「大王」王柏融的陽春炮領軍，前5局從獅隊洋投福瑞多手中揮出6支安打進帳4分，獅隊則受制猿隊洋投道恩斯封鎖，僅靠羅國龍的陽春炮斬獲1分，5局結束，猿隊暫4比1領先。

前5局雙方戰況拉鋸，不過猿隊攻勢的串連略占上風，2上他們先在1出局一壘有人時，靠朱育賢的二壘安打先馳得點取得1分，接著4上平手的局面，王柏融一棒用中外野陽春炮突破僵局。緊接著他們再接再厲，5上靠林承飛的二壘安打開啟攻勢，並靠黃浩然、郭嚴文的適時安打，再進帳2分。

反觀獅隊雖在首局開啟無人出局、一二壘有人攻勢，最後卻無功而返，隨後就未再有攻勢，幾乎僅靠羅國龍一人獨撐場面。羅國龍先是在2下轟出陽春炮，替球隊追回1分，接著5下擊出安打後，又發動盜壘進占二壘得點圈，但獅隊其他打者熄火，沒能貢獻適時一擊，讓他們仍處落後。

(中時電子報)