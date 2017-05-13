母親節最佳禮物 全家參加社區治安會議
母親節送媽媽什麼禮物呢？住高雄市楠梓區的許媽媽很特別，她帶全家一起參加三民一分局社區治安會議，提升全家犯罪預防的知識，讓全家都能平安生活，完全體現媽媽無私的愛，這是「一位母親送給全家人的母親節禮物！」
三民一分局與民享里昨晚在民享里活動中心舉辦「社區治安座談會」，高市警察局長陳家欽特地參加座談，分局事先開放網路報名，由於座位有限，不少民眾因較晚報名而失之向偶，現場座無虛席。
許媽媽從楠梓帶著一家5口，包括爸爸及3個小孩一起參加社區治安會議，她說，由於小孩的緣故，特別關心治安問題，希望孩子都能平平安安的長大，免於犯罪的恐懼。
她說，很多家長都用「警察會來捉你」這樣的言語，恐嚇、教育小孩，導致小孩對警察產生不良的印象，這是錯誤的，警察是保護民眾、為民服務的，所以應該要讓小孩多接觸警察，學會自我保護。
局長陳家欽提到，自上任後動用全市警力想方設法解決高雄市最嚴重的2大治安問題─飆車、搶奪，對此許媽媽當面對高雄市警察的用心表示肯家與感謝。
市長陳菊將未來治安重點放在毒品防治上，許媽媽說，身為一位母親也很支持，因為毒品犯罪會衍生許多其他犯罪問題，如搶奪、偷竊，除了要讓毒品遠離校園，讓父母不用為自己的小孩染毒而擔心受怕，也要讓市民有一個安全的生活空間。
(中時)
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