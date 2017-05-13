憶咘咘抓周結果 修杰楷這句話閃翻宣示主權

修杰楷曝咘咘抓周第一個抓他。（圖／取自修杰楷臉書）

修杰楷昨出席活動談妻女。（圖／中時資料照片）

修杰楷2015年與小9歲賈靜雯結婚，育有二女咘咘、Bo妞，當爸後的修杰楷搖身一變成為「女兒傻瓜」，先前咘咘穿著清涼或親徐若瑄帥兒，都讓修杰楷直呼崩潰，可見「前世情人」在他心中地位，昨(13日)修杰楷現身公開活動，問咘咘當年抓周結果，修杰楷難掩驕傲說：「其實她第一個抓的是我」，似乎預言修杰楷這輩子都是為咘咘心中的「第一順位」，閃翻眾人。

據《ETtoday東森新聞雲》報導，昨修杰楷出席時尚晚宴，談到家人難掩幸福驕傲，他最近忙照顧小女兒Bo妞，十分忙碌充實，至於大女兒咘咘，修杰楷回憶她當時抓周情形，自豪笑說其實咘咘第一個抓的是他，因為當時在場賓客很多，所以咘咘有點緊張，之後才抓起字典，神準預測咘咘後來愛看書的習慣。

而賈靜雯與Bo妞從月子中心返家後，與咘咘有更多相處時間，修杰楷先前爆料，快2歲的咘咘對Bo妞一舉一動十分好奇，必須要有大人在旁監督，修杰楷笑說：「我要保護Bo妞，不然咘咘會攻擊她。」

(中時電子報)