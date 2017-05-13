昨單場被四盜 方克偉：真的要去多堤防
富邦悍將捕手方克偉，目前阻殺率0.292，本季至今在補手阻殺率排行第4，不過昨役面對中信兄弟，單場被盜壘4次，他指出，昨天對方盜二壘的1次都沒抓到，還需要跟投手多做溝通。
今年中信兄弟盜壘次數增加，目前團隊已累積44次盜壘成功，在4隊之中遙遙領先，方克偉解釋，主要是中信棒子都很大支，所以投手會比較想投變化球去引誘，他們的教練團應該是看到這一點。
方克偉也表示，今年很多盜壘的球員之前都不太盜，這也是投捕之間更需要注意、需要再做一些溝通，堤防這些盜壘者。
近期打擊狀況稍有起色，昨役4打數2安打，可惜阻殺卻出問題，方克偉笑說，真是有一好沒兩好，自己還是要再繼續加強。
(中時電子報)
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