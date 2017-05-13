10年來頭一遭！高鐵回送列車竟跑錯軌道
高鐵一列檢修完的空車，10日下午3時左右應從左營返回燕巢機廠，卻因人為疏失，列車沒有轉彎，跑到台南又掉頭回到左營，為高鐵通車10年來首度有列車跑錯軌道。高鐵公司證實此事，但強調列車有嚴格的自動控制系統，不可能發生追撞，當天也未影響其他班次或旅客。
高鐵公司指出，本案發生在5月10日的回送列車，車輛剛從台中機廠維修完畢，並上軌道測試一路跑到左營，因此車上沒有旅客，但從左營北上前往燕巢機廠的過程中，疑似控制員未設定回送車路徑，列車錯過前往燕巢的轉彎，直接往台南開去。
行控中心察覺異狀後，立即讓該列車停下，當時列車已往前開1公里左右，原地停留1分鐘後，列車繼續北上，到台南後又掉頭返回左營，接著前往燕巢機廠。高鐵強調，整起疏失都記錄在行控中心勤務日誌中，並無外傳的刻意隱瞞，也未影響到其他班次及旅客，不過此事涉及人員作業疏失，已依內部程序進行調查，並提報檢討改進計畫，避免類似事件再度發生。
高鐵人員指出，所有列車行進過程中，都受到列車自動控制系統（ATC）嚴密保護，前方1公里若偵測到其他列車，會啟動自動煞車，因此不可能發生追撞，這在全球軌道設施已是非常成熟的技術，唯一一次事故發生在2011年的中國溫州。
(中時)
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