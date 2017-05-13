中國「限韓令」解除？ 傳南韓娛樂圈收到代言洽詢

南韓新任總統文在寅。（美聯社資料照）

「薩德」事件讓中國與南韓之間的政治緊張局勢急速升高，並點燃中國反韓情緒，連帶令產業受到衝擊。不過，如今南韓新政府上任，與中國逐步重新展開對話，讓原本雙方緊繃的關係，可望迎來曙光。有韓國媒體就報導，近來南韓娛樂圈已開始出現變化，業內人士皆看好今年的發展。

據《韓聯社》報導，過去這1年，受到「限韓令」的影響，韓國娛樂圈也遭到嚴重衝擊；雖其試圖追求市場多元化，朝日本和東南亞等地區發展，但始終難以找到可取代如中國一樣規模的市場。

不過，就在南韓新任總統文在寅上任後，有韓國經紀公司表示，沉靜了6個月後，公司突然收到來自中國的廣告代言洽詢；且過去在中國網購物平台「阿里巴巴」上受阻的韓國商品，近期也開放，顯示整體氛圍開始出現變化。預測未來韓劇能重新在中國播出，一度中斷的中韓合拍戲劇也能繼續合作。

雖說中韓之間未來的發展仍待進一步觀察，但以目前種種改變來看，皆指向有好轉跡象，這也讓許多業內人士持樂觀態度，認為今年局勢將會不同。

(中時電子報)