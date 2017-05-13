畫說林百貨 2017林百貨結果出爐

第一名作品洪玉文呈現跨時代的台南街景。(林百貨提供)

林百貨經營團隊以創意行銷老古蹟，日前舉辦第2屆插畫比賽，比賽結果出爐，第1名作品「與林百貨一起走過的歲歲年年」，作者洪玉文帶出兩個不同背景的時代，繁華落盡、洗盡鉛華的林百貨，歷經時代變遷，始終佇立在那裡，受到評審一致好評。

比賽規定作品需同時包含「林百貨意象」元素及「台南在地特色」元素，今年共吸引300件作品投件，不但有各縣市好手投稿，更首度有外籍學生參加，作品非常豐富而優秀。

作品內容涵蓋台南小吃、黑面琵鷺、鳳凰花、蓮花、安平古堡、台灣文學館等台南意象，與林百貨創意搭配，評審團表示，本次作品比起第一屆，在故事意境的表達、繪畫技巧、構圖色調、創意的呈現等，有更多風格與成長，林百貨期盼透過比賽，讓更多朋友認識台灣新銳插畫新生代，也透過比賽讓插畫家認識林百貨及台南的美好。

未來，也將規畫把得獎作品於館內展出、線上展覽，希望得獎作品能為旅人述說林百貨與台南的美好印象。

(中時)