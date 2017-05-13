本季首轟出爐 高國輝：本來以為會更晚

高國輝昨終於轟出本季首轟。(資料照 周鎮宇攝)

富邦悍將高國輝傷癒復出後，昨役面對中信兄弟，終於敲出本季首轟，高國輝說，本來以為首轟會更晚出現。

連續3年奪下全壘打王的高國輝，今年開季卻僅打三場，就因左腕受傷，開始下放二軍復健休養，相隔1個多月重回一軍戰場，高國輝前9打數僅1安打，直到昨日3打數3安打，還包含本季首轟，找回手感。

高國輝日前曾透露，左腕的傷勢還是會感到不舒服，他指出，現在就是找出和傷勢相觸的方式，目前感覺就是盡量不要揮空，所以隊友都覺得自己的選球好像變好了。

(中時電子報)