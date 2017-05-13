粽飄香 家扶兒至彰化家樂福包粽義賣
來自彰化家扶中心50名親子，13日上午在彰化家樂福齊包粽，母子或父子彼此間互相幫忙，合力包好一顆又一顆飽滿的粽子，溫馨樂開懷。400顆粽子剛起鍋就被搶光，義賣所得共計1萬2600元，將全數捐給家扶中心幫助弱勢。
包粽子活動中由彰化家扶舞躍獅王兒童醒獅團開場，團員是8名9歲至14歲的家扶兒，他們近來利用每週二及四晚上時間加緊練習，就是為了要感謝家樂福長期以來的關心及幫忙。
就讀小六的小翰與兩名哥哥，從小由爸爸獨力扶養長大，爸爸平日擺攤販賣臭豆腐養家，但生意起起落落、收入並不穩，加上身兼母職的爸爸並不擅長表達情感，今天的包粽活動中，三兄弟第一次爸爸親手包的愛心粽子，感動又難忘。小翰說，爸爸跟2個哥哥是他生命中最「粽」要的人，希望一家四口以後都能年年一起包粽子。
家扶中心主任王震光表示，家樂福彰化店提前邀請家扶親子一起DIY包粽子，每戶並獲贈一串粽子、香包與母親節蛋糕；許多弱勢家庭卻因經濟考量沒有買粽子過節，感謝家樂福特別推出400顆愛心粽義賣，並連續三年邀請家扶所扶助的親子一起來包粽子過佳節。
(中時)
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