粽飄香 家扶兒至彰化家樂福包粽義賣

家樂福彰化店連續三年邀請彰化家扶中心扶助的家庭親子到店內體驗包粽子，並將義賣所得捐給家扶作為弱勢基金。(謝瓊雲攝)

來自彰化家扶中心50名親子，13日上午在彰化家樂福齊包粽，母子或父子彼此間互相幫忙，合力包好一顆又一顆飽滿的粽子，溫馨樂開懷。400顆粽子剛起鍋就被搶光，義賣所得共計1萬2600元，將全數捐給家扶中心幫助弱勢。

包粽子活動中由彰化家扶舞躍獅王兒童醒獅團開場，團員是8名9歲至14歲的家扶兒，他們近來利用每週二及四晚上時間加緊練習，就是為了要感謝家樂福長期以來的關心及幫忙。

就讀小六的小翰與兩名哥哥，從小由爸爸獨力扶養長大，爸爸平日擺攤販賣臭豆腐養家，但生意起起落落、收入並不穩，加上身兼母職的爸爸並不擅長表達情感，今天的包粽活動中，三兄弟第一次爸爸親手包的愛心粽子，感動又難忘。小翰說，爸爸跟2個哥哥是他生命中最「粽」要的人，希望一家四口以後都能年年一起包粽子。

家扶中心主任王震光表示，家樂福彰化店提前邀請家扶親子一起DIY包粽子，每戶並獲贈一串粽子、香包與母親節蛋糕；許多弱勢家庭卻因經濟考量沒有買粽子過節，感謝家樂福特別推出400顆愛心粽義賣，並連續三年邀請家扶所扶助的親子一起來包粽子過佳節。

(中時)