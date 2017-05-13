馬蓉離婚9個月再爆出軌惡行 扎小人咒死王寶強

王寶強與馬蓉帶兒女參加《爸爸去哪兒3》。(取自新浪娛樂)

卓偉再爆馬蓉惡行。(取自微博)

大陸男星王寶強去年8月在微博宣布與妻子馬蓉離婚，痛訴馬蓉不僅出軌他的經紀人宋喆，還企圖轉移夫妻共同財產，令馬蓉、宋喆成為人人喊打的姦夫淫婦。然而事隔9個月，「大陸第一狗仔」卓偉日前再度揭密馬蓉出軌細節，稱王寶強朋友向他透露，「實際上大家了解到的很多事情，比媒體揭露的還要惡劣很多，包括扎小人。」

卓偉轉述王寶強友人說法，稱馬蓉有2支手機，一台是跟王寶強聯絡，另一台就是跟姦夫宋喆偷情用，某天王寶強回到家，看到馬蓉手機正在充電，一時興起看了一下，這才發現妻子的天大秘密。

不過卓偉也說，網上流傳的馬蓉、宋喆微信對話截圖都不是真的，實際上兩人對話尺度比那個還大，還有影片，而這些證據都已被王寶強提交給法院，「目前可能不宜公開，但一定比大家想像惡劣，欲置王寶強於死地的險惡用心超出大家想像！」

王寶強早前受訪談及與馬蓉離婚心情，「實際的事情比想像中的更可怕。我沒辦法詳細說這個事，明白就行。別把老實人逼到極限，也是沒辦法了，我必須這樣，用這樣的方式去處理，因為我是一個比較坦率的人，我沒做錯，也不怕別人來誣陷我。」

(中時電子報)