觀光局推全新台三線單車主題路線
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處於13日舉辦「雙黃旗玉記」單車行旅活動，邀網路紅人色色的日本人的歐吉桑，由旗山香蕉王國出發，前往玉井芒果之鄉，在地單車客熱烈響應陪騎，一同踏上尋找台三線上的金黃色秘寶。
交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處長張隆城說，隨著國人對健康重視與休閒意識抬頭，單車旅遊或運動親近大自然的人數提升，從旗山到玉井的推出全新的單車主題路線，串聯西拉雅台三線上的景點、物產與特色商家。
此次邀請色色的日本人歐吉桑首騎別具意義，在台灣有人會用黃色比喻色色的，但在日本具有「各式各樣」意思，台三線上最寶貴的黃金，就是各式各樣豐富的物產，成就最酷的黃金單車路線。
首騎記者會在旗山火車站糖鐵故事館前，由張隆城處長將黃金台三線上的美味秘寶提示交給色色的日本人歐吉桑，並接下33公里的挑戰，取得旗山香蕉王國致贈的第一樣金黃秘寶香蕉，踏上黃金台三線。
有遠從北部來玩的遊客，特地前來與色色的日本人合照紀念，最後到達玉井一間冰舖獲得第三樣金黃秘寶芒果，製作成夏日限定的「旗玉雙黃冰」，達成雙黃旗玉記任務。
(中時)
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