神農獎得主的玫瑰貝果 母親節首賣

玫瑰洛神乳酪貝果。(好丘提供)

專門蒐集台灣好物以及貝果專賣店的好丘，今年在SOGO天母店POP-UP SHOP快閃店獨家推出『玫瑰洛神乳酪貝果』，將在母親節當天獨家首賣登場，販賣期間到5/31為止。

誰說母親節只能送康乃馨呢？玫瑰這個超女人的花卉，也很適合獻給親愛的媽媽。玫瑰花不但可被精煉成精油、香水、保養品，也是中藥的一種，性溫、味甘微苦的玫瑰，有行氣解鬱、醒脾和胃的功效，對於身體保健來說，也是好物。

今年，好丘把玫瑰放入貝果裡，這種玫瑰可是大有來頭，特別選用有農業界奧斯卡稱號的「神農獎」得主─來自屏東的「大花有機玫瑰農場」的玫瑰花。玫瑰花田主人，以無毒方式栽培出富含香氣的玫瑰花，好丘使用新鮮玫瑰的乾燥花辦，拌入貝果麵糰散發花香味，再以新鮮玫瑰花瓣拌入乳酪內餡製成獨家口味，每一口都有淡雅香甜的甜蜜玫瑰花香。母親節來逛SOGO天母店時，記得來試試這個獨家貝果新口味！

(中時)