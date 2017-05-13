母親節帶媽媽到宜蘭 免費逛綠博

今年綠博在美麗的冬山車站(圖片來源：宜蘭綠色博覽會FB)

由藝術家李簣至創造的漣漪迷宮(圖片來源：宜蘭綠色博覽會FB)

由藝術家劉柏村所創造的金剛農夫(圖片來源：宜蘭綠色博覽會FB)

這個周末就是母親節了，在這個屬於媽媽的重要節慶，宜蘭縣政府歡迎媽媽免費來到宜蘭逛逛綠色博覽會！5/14當日凡具有母親身份的媽媽們，在2017宜蘭綠色博覽會生態綠舟園區門口表明大喊「我是媽媽」，即可免費入園！

宜蘭舉辦綠色博覽會迄今已18個年頭，今年首度移師到冬山火車站周邊及生態綠舟舉辦，今年的綠博長達44 天，自2017／4／1（六）～5／14（日），即將在母親節畫下完美句點。

今年的綠博共分為5大活動區，分別是站前區、老街區、大地藝術區、綠競場以及生態綠舟區。站前區有非常多的手作活動(如醃漬物DIY手作)適合親子同樂，農家生活展示、大自然生態教室，則讓人深刻感受蘭陽平原的豐饒；老街區則有巷弄彩繪、趣味小市集；大地藝術區有多位藝術家的大型藝術作品，如玉米田小徑的「綠野迷蹤」、3米高的「金剛農夫」，都非常適合打卡拍照。

綠競場則有各種體驗活動，像是焢窯、製茶體驗，充分體現農家生活的小日子；生態綠舟有賞鳥、探訪昆蟲等活動，是小朋友玩到不想走的最棒大自然教室。歡迎帶媽媽同遊綠博，親子同樂，度過最貼心的母親節！

相關資訊請上宜蘭綠色博覽會官網洽詢。

(中時)