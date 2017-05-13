台媒採訪WHA連帶遭拒 外交部交涉中
世界衛生組織（WHO）12日證實沒有計劃邀請台灣參加今年世衛大會（WHA)，連台灣媒體申請今年採訪WHA也遭到聯合國歐洲總部拒絕；總統府發言人林鶴明13日表示，我國外交部正協助交涉中，認為相關活動若是開放性質，也應開放媒體申請。
第70屆WHA將在5月22日到31日在瑞士日內瓦舉行，WHO並未邀請台灣代表團出席，台灣媒體採訪也遭到拒絕。聯合國發言人委洛奇（Alessandra Vellucci）12日主持記者會時被問到台媒申請採訪遭拒時指出，根據聯合國核發採訪證的政策，媒體必須是來自聯合國承認的國家，才能申請到採訪證。
總統府發言人林鶴明對此回應，相關媒體採訪申請事宜，我國外交部正協助交涉中，我們認為相關活動若是開放性質，也開放媒體申請，應本於新聞採訪自由的原則下，公平看待。
外交部則表示，有關本年我媒體申請採訪WHA一事，駐日內瓦辦事處刻正洽繫中。
(旺報)
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