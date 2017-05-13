救護車內側右轉出車禍 騎士輕傷
新竹縣消防局光明救護分隊1台救護車13日上午在返隊路上，在竹北市1處路口右轉時，外側1輛機車疑因緊急剎車打滑，連車帶人撞上救護車，所幸機車騎士僅受輕傷。該救護車由陳姓小隊長所駕駛，他受訪時指出，不會規避責任，後續亦關心傷者。這段車禍影片由網友放上臉書社團〈新竹爆料公社〉，也引發議論。
陳姓小隊長指出，今天上午9點40分左右，在返隊路上行經縣政二路、福興路口，因前趟救護出勤，因想在返隊路上前去東元醫院更換耗材，而在該路口右轉，自內側車道轉出時，亦確認後方車行緩慢，未料機車從外側車道衝出，因而發生事故。
事故發生後，救護人員先以無線電通報消防局勤指中心、報警，同時觀察該20歲的年輕騎士的傷勢，發現他臉部、右腳等部位有擦傷，先止血簡單包紮後，由另輛救護車送至東元醫院。
陳姓小隊長指出，救護車在返隊路中與一般車輛均需遵守交通規則，警方鑑定報告確定過失，也會承擔起相關責任，不會規避，亦持續關心傷者傷勢。
(中時)
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