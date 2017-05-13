WannaCry勒索病毒 桃園1高中生報案
「WannaCry」勒索病毒軟體利用windows系統漏洞，以加密電腦中檔案的方式向用戶勒索金錢，否則無法使用電腦。桃園市1名許姓高中生13日使用臉書時，發現出現大量亂碼，並強迫執行勒索軟體，要求許生透過比特幣支付600元美金。許生已經向大園警分局報案，並移交刑事局統一調查。
警方表示，WannaCry勒索軟體支援28種語言，並揚言若沒有在3天內支付600元美金，就會加倍，1周後則會永久刪除重要檔案。大園警方則說，受理後已經移交刑事局統一清查全國案件追查。
(中時)
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