富家女戀上耳疾窮小子 46年來充當夫的耳朵
81歲林謝佩砡曾遭家人反對嫁給有耳疾殘障的丈夫林傳勝，夫妻倆一路走來相當坎坷，還經歷丈夫耳炎惡化失聰，但始終不離不棄，兩人努力將孩子扶養長大，46年來扮演丈夫最忠實的耳朵，今獲朴子市公所表揚模範母親。
不管走到哪，林傳勝一路都細心牽著老伴林謝佩砡的手，現場林謝佩砡也對著林傳勝的手寫「我愛你」，傳遞情意，林傳勝笑得合不攏嘴直接回應「我也愛你」，讓在場子女直呼「一定要這麼肉麻嗎？」羨煞不少人。
長子林冠州看著父母親的背影，笑著形容「其情節猶如富家女戀上患有疾病的窮小子。」他說，外公是地方鄰長，家境其實不錯，但看到爸爸又窮又有殘疾，強烈反彈他們結婚，但媽媽仍非常堅定地要嫁給他，即使再苦也不會有怨言。
林冠州說，父親在35歲時，發生耳炎惡化失聰，當時他們家正經營一間工廠，母親那時除身兼工廠的清潔人員、廚師，也充當父親的耳朵，幫忙經商，因家中無法再負擔一筆開銷，所以事情都由母親包辦，十分辛苦，也感慨母親真的很偉大。
(中時)
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