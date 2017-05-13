富家女戀上耳疾窮小子 46年來充當夫的耳朵

81歲林謝佩砡(中)獲朴子市公所表揚模範母親。(高錦如攝)

自丈夫林傳勝（右）35歲失聰後，林謝佩砡（左）都在丈夫的手掌心寫字作溝通。（高錦如攝）

自丈夫林傳勝（左）35歲失聰後，林謝佩砡（右）46年來一直扮演丈夫最忠實的耳朵。（高錦如攝）

81歲林謝佩砡曾遭家人反對嫁給有耳疾殘障的丈夫林傳勝，夫妻倆一路走來相當坎坷，還經歷丈夫耳炎惡化失聰，但始終不離不棄，兩人努力將孩子扶養長大，46年來扮演丈夫最忠實的耳朵，今獲朴子市公所表揚模範母親。

不管走到哪，林傳勝一路都細心牽著老伴林謝佩砡的手，現場林謝佩砡也對著林傳勝的手寫「我愛你」，傳遞情意，林傳勝笑得合不攏嘴直接回應「我也愛你」，讓在場子女直呼「一定要這麼肉麻嗎？」羨煞不少人。

長子林冠州看著父母親的背影，笑著形容「其情節猶如富家女戀上患有疾病的窮小子。」他說，外公是地方鄰長，家境其實不錯，但看到爸爸又窮又有殘疾，強烈反彈他們結婚，但媽媽仍非常堅定地要嫁給他，即使再苦也不會有怨言。

林冠州說，父親在35歲時，發生耳炎惡化失聰，當時他們家正經營一間工廠，母親那時除身兼工廠的清潔人員、廚師，也充當父親的耳朵，幫忙經商，因家中無法再負擔一筆開銷，所以事情都由母親包辦，十分辛苦，也感慨母親真的很偉大。

(中時)